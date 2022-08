De Castro Daire a São Pedro do Sul

km 136

Castro Daire: novo município, novo deslumbramento

Começa em Castro Daire a terceira etapa da nossa rota "Nacional 2 - Mais do que uma estrada". Abrem-se as portas para uma descoberta inesquecível, que nos conduz pela história desta terra encantada, onde o tesouro da autenticidade harmoniza com a natureza.

Ao quilómetro 136, chegamos a Castro Daire, um município do centro do País que confina a norte com os concelhos de Tarouca, Lamego, Resende e Cinfães, a este com Vila Nova de Paiva, a sul com Viseu e a oeste com São Pedro do Sul e Arouca. Localizado no cume de um monte, o seu nome tem origem num antigo castro que se localizava na parte mais alta deste lugar. Com o tanto que há para ver e fazer, esta é uma visita que chega com garantia: não terá um minuto de aborrecimento.

Aqui a natureza fala bem alto. Com uma notável biodiversidade e belíssimas paisagens onde convivem o vale, a serra, o rio e o planalto, Castro Daire é o destino ideal para os amantes da natureza. Miradouros não faltam, como o do Penedo da Saudade, mas basta ir a qualquer ponto mais elevado para nos deleitarmos com a descomunal beleza paisagística da região. Neste idílico cenário, há atividades para todos os gostos, dos percursos pedestres ao BTT ou aos desportos aquáticos e, nos dias de calor, nada melhor do que mergulhar nas águas calmas e refrescantes da Praia Fluvial da Folgosa, nas margens do rio Paiva. Existe, ainda, outro marco local: as Termas do Carvalhal. E já começamos a sonhar passar uns dias neste cenário natural e ao mesmo tempo mimarmo-nos com os tratamentos termais numa das melhores estâncias do País. Fica para a próxima. Nem só de paisagem natural vive Castro Daire e a prova é o seu vasto património arquitetónico.

Ao longo do ano há festas e romarias, feiras e festividades: • Dia de São Pedro (padroeiro de Castro Daire) a 29 de junho;

• Festas Populares da Vila de Castro Daire ao longo da última quinzena de junho;

• Feira e Festa da Senhora da Ouvida a 3 de agosto;

• Nossa Senhora da Soledade a 15 de agosto;

• Festa das Colheitas no mês de setembro.

A visita à Igreja Matriz de Castro Daire encerra muitas surpresas. A construção ter-se-á iniciado no fim do século XVII, para substituir uma igreja medieval com a mesma invocação (São Pedro) mas com dimensões mais reduzidas. Reza a lenda que a igreja medieval terá sido construída no reinado de D. Dinis, o qual terá ordenado que a pedra do antigo castelo – que não era mais do que a antiga muralha do povoado castrejo que deu origem à Vila de Castro Daire – fosse utilizada na sua construção. Na atual igreja dominam os estilos artísticos típicos do séc. XVIII, entre os quais o Barroco e o Rococó, e destaca-se o Altar das Almas. Da Capela das Carrancas, continuamos em direção Centro Histórico, onde se encontram o Pelourinho, o Solar dos Aguilares, a Casa dos Condes de Ferreira e o miradouro da Misericórdia.

O que também não quisemos perder? A Inscrição Romana do Penedo de Lamas, em Moledo, um texto gravado em pedra que já deu muito que falar, mas que continua a ser um mistério.

No fim do périplo, um mimo para o prazer da gula: o tradicional Bolo Podre.

A tradição, essa ainda é o que era. À medida que as horas corriam, maior a vontade de nos perdermos nesta terra orgulhosa das suas origens e rica em testemunhos do passado, onde os costumes, as tradições e os saberes de outros tempos ainda estão bem vivos nas gentes das suas aldeias. Cá voltaremos. Agora é hora de partir em direção ao próximo destino.

km 152

São Pedro do Sul à vista

O encanto de S. Pedro do Sul, também conhecido como a "Sintra da Beira", multiplica-se em termos de natureza, cultura e história.

Serras, riachos e um sol magnífico fazem de São Pedro do Sul um lugar verdadeiramente apetecível. Ao chegar, ficamos cientes das excelentes acessibilidades. Espraiada em pleno vale de Lafões e encaixilhada pelos maciços das serras da Arada, Gralheira e S. Macário, bem no centro da natureza, foi-nos oferecido de bandeja todo um leque de experiências emocionantes: paisagens verdejantes, rios e ribeiras de água cristalina, aldeias típicas e de xisto recônditas em vales e montanhas. Aqui ainda se vive ao sabor da calmaria e com orgulho da ruralidade e das tradições ancestrais, como o ciclo do linho, a resinagem, o fabrico da broa de milho e o mel.

Na cidade também há muitas atrações turísticas, tanto no centro como nos arredores. A começar pelas Termas de São Pedro do Sul, cujas reconhecidas propriedades curativas da água termal sulfúrea – que emerge à superfície a 68,7 ºC – não passam despercebidas há mais de dois mil anos. Construídas nas margens do rio Vouga, estas Termas (as maiores termas ao nível nacional e entre as maiores e melhores da Europa) começaram a ser exploradas no período de domínio romano e foram destino de eleição de muitos dos nossos reis, como D. Afonso Henriques, D. Manuel I e a Rainha D. Amélia. Hoje, continuam a contar-se inúmeros casos de sucesso e o regresso anual dos aquistas é uma realidade conseguida. Não há tempo para tratamentos? Não faz mal. Visitar já é meio caminho andado para o bem-estar.

Os muitos mosteiros, solares, igrejas e santuários comprovam a riqueza do património histórico desta região. Visitamos o magnífico Convento dos Franciscanos, antigo mosteiro que servia de hospital e albergue aos frades da Ordem Terceira que se tratavam nas termas, e o Palácio de Reriz, bem maior do que os habituais solares beirões, que albergou a Rainha Dona Amélia durante as suas estadias termais.

São Pedro do Sul também conquista pelo estômago. Tem dúvidas? Mostramos-lhe a ementa: vitela à Lafões, cabrito assado, doces e compotas. A acompanhar, o vinho de Lafões.

Também pode visitar: • A Igreja de Santo António;

• O Parque Urbano de Nogueiras, na zona de lazer ideal para passear junto ao rio;

• O Bioparque de Carvalhais, um espaço privilegiado de contacto com a natureza, onde é possível praticar desportos de aventura, explorar a natureza ou simplesmente relaxar.

Já pôs a Estrada Nacional 2 na sua bucket list?

Ao percorrer o asfalto na Estrada Nacional 2, desaceleramos e sentimo-nos cada vez mais próximos da sua história. Há quem goste de ficar parado a contar os carros que passam, ao seu ritmo, e há quem prefira conectar-se com as florestas. Há quem goste de sentir as águas frescas nas cercanias e quem queira parar, um minuto que seja, para olhar o infinito das retas ou o delinear das curvas. A Nacional 2 é isto mesmo, mais do que uma estrada. Por isso, há quem já esteja a sonhar com o que o espera na próxima etapa: Viseu e Tondela. Até lá!