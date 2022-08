De Santa Comba Dão a Penacova

km 213

Apaixone-se por Santa Comba Dão

Bafejada pelos encantos do rio Dão e do Mondego, encontramos uma cidade plena de romantismo e de pequenas maravilhas. É impossível ficar indiferente a Santa Comba Dão.

O quinto episódio do programa Nacional 2 – Mais do que uma estrada começa ao quilómetro 213, em Santa Comba Dão. Em pleno coração da Beira Alta, este município invulgarmente belo e bem estimado soube aliar tradição e modernidade, natureza e conforto. A envolvente natural com os rios Dão, Mondego e Criz e a vista privilegiada para três serras oferece-nos paisagens de cortar a respiração, que se fundem com a singularidade do seu património histórico e cultural. Quem conheceu estas paragens foi António de Oliveira Salazar, aqui nascido numa casa em plena EN 2.

No centro histórico, tivemos a oportunidade de falar com o presidente da câmara, Leonel José Antunes Correia. “A partir do momento em que foi constituída a Associação (de Municípios da Rota da EN 2), imensos turistas têm visitado o nosso concelho e têm ficado maravilhados com tudo aquilo que temos para oferecer”, conta o presidente da Câmara de Santa Comba Dão. Seguimos os conselhos e partimos à descoberta de vários pontos de interesse.

O que provar: • Broinhas doces de Samta Columba;

• Arroz de lampreia à moda do Dão;

• Caldeirada de peixe do rio Dão e Criz;

• Arroz de cabidela.

Do melhor da natureza à cultura

Se associa a “praia” ao litoral, Santa Comba Dão promete dar-lhe uma nova perspetiva. A deslumbrante Praia Fluvial da Senhora da Ribeira, inserida numa exuberante paisagem natural, convida a mergulhos, convívio, desportos náuticos ou horas de puro descanso e contemplação da natureza circundante. Também as Termas do Granjal, um spa do século XIX com muito charme, são um chamamento ao bem-estar.

Tendo tempo disponível, nada como sair da linha traçada pelo mapa para explorar os presentes da natureza – percursos e trilhos distribuídos por todo o concelho acenam a boas caminhadas e a passeios de bicicleta na Ecopista do Dão – e os trabalhos culturais locais na Casa da Cultura.

Tesouros arquitetónicos

Dominado por construções em pedra, aqui o tempo não apagou as características de uma localidade rural beirã. O traçado medieval do centro histórico, com vielas estreitas que desembocam em praças airosas, revela tesouros arquitetónicos. A barroca Igreja Matriz com duas torres sineiras, a Igreja da Misericórdia em estilo renascentista e o solar ancestral Casa dos Arcos, que recebeu reis e rainhas e que hoje alberga a Biblioteca Municipal, são disso bons exemplos.

Mas há mais tesouros prontos a atrair qualquer visitante. É no Largo do Município, onde se encontra a câmara municipal, o antigo Pelourinho e o Chafariz do século XIX, que os habitantes locais põem a conversa em dia.

É, também, aqui que se situa a Ribeira das Hortas, a romântica ribeira nivelada por açudes que atravessa a cidade e corre sob pontes de granito e encantadores passadiços. Respira-se paz nesta linda terra, onde apetece ficar, só para ver a vida passar. Antes de seguir viagem, passámos pelo Miradouro do Outeirinho e registámos, para sempre, a magnífica vista panorâmica sobre o rio Dão.

Outros pontos de interesse: • Largo do Rossio;

• Casa da Cultura de Santa Comba Dão;

• Casa de Joaquim Alves Mateus;

• Capela de São Brás;

• Capela de Nossa Senhora da Graça;

• Parque Ecológico;

• Zona Fluvial da Pena;

• Ecopista de Dão.

Tábua, por entre serras e rios

De gentes e locais inspiradores, com memórias vivas e sabores tradicionais, neste concelho a hospitalidade fala bem alto.

De Santa Comba Dão até Tábua vai um salto. Localizado entre terrenos serranos (Estrela, Lousã, Buçaco e Caramulo), perpassados por rios e ribeiros (Mondego e Alva), o município de Tábua estende-se por uma fascinante rede de vales abertos com uma paisagem sem igual. Do notável passado, subsiste um legado de diferentes épocas históricas: do rico património arqueológico e vestígios da civilização romana até aos pelourinhos, dos locais de culto às casas senhoriais e brasonadas que atestam a riqueza dos terrenos férteis.

As ruas são tranquilas e os residentes sabem como receber os viajantes. Como o cansaço já se fazia sentir, a nossa equipa decidiu pernoitar no Luna Hotel Turismo de Tábua, onde, num ambiente de conforto e de sofisticação, o serviço prima pela excelência e simpatia de todos os funcionários. Não sem antes retemperar forças no Restaurante Oliva by Hotel Luna, distinguido no Guia de Restaurantes Seleção Gastronomia e Vinhos 2022 da Região de Coimbra, onde fomos brindados com um magnífico jantar. Aqui, a cozinha de autor casa na perfeição com a homenagem à cozinha regional. Tudo regado com um bom vinho do Dão, claro está.

Descansados, bem dormidos e após um delicioso pequeno-almoço, o diretor João Tiago da Silva e parte da sua equipa fizeram questão de se despedir. Para nós, será sempre um “até breve”. Daqui levamos, certamente, a vontade de voltar. Mais dois carimbos no passaporte da Estrada Nacional 2 e é hora de seguir viagem em direção ao próximo destino.

Como vagar para descobrir? • Igreja Matriz do século XIX;

• Miradouro da Pedra da Sé;

• Capela do Senhor dos Milagres;

• Praia Fluvial da Ronqueira;

• Penedo Oscilante (ou Penedo Cabana).

km 225

Mortágua, por águas já antes navegadas

Aqui, a água corre livremente por entre o verde da floresta, montes e vales, numa paisagem onde as aldeias de xisto marcam presença.

O serpentear desta estrada leva-nos a Mortágua, ao quilómetro 225, cuja história ficou marcada pela passagem das tropas napoleónicas durante a terceira invasão francesa e está ligada à célebre Batalha do Buçaco. A memória da batalha persiste no Moinho de Sula e no Moinho da Moura.

Abraçado pelas serras do Caramulo e do Buçaco, este município marcado por uma paisagem intensamente rural e povoado por pitorescas aldeias de xisto é mais uma descoberta para os amantes da vida ao ar livre e os apaixonados pela natureza.

Aqui visitámos o Núcleo Museológico da Irmânia “Raízes e Memórias”, embarcando numa verdadeira viagem à memória coletiva de um povo que viveu humildemente da terra e ousou sonhar com ideais de educação, liberdade e desenvolvimento.

Especialidades de Mortágua: • Lampantana;

• Bolo De corno.

Este espaço reúne o património rural e cultural do concelho e das suas gentes, recriando vários cenários do quotidiano da vida rural da região no final do século XIX, início do século XX. Saborear o pão acabado de sair do forno comunitário ou regar a horta a partir do engenho do poço são experiências impagáveis, sobretudo se viajar com crianças.

Encontrar rios e ribeiros de água cristalina que continuam a movimentar moinhos, a criar cascatas e a proteger espécies florestais autóctones parece-lhe um sonho? Em Mortágua, é realidade. No extenso manto aquático da Albufeira da Aguieira há recantos idílicos, com pequenas ilhotas e ancoradouros, onde é possível pescar, praticar vela, canoagem e remo ou passear de barco. Para os amantes dos desportos motorizados e do BTT, há percursos que prometem ser palco para incríveis aventuras, além de vários trilhos para fazer caminhadas, por entre uma fauna e flora abundantes.

Aceitando o conselho de um local, aventurámo-nos por um percurso florestal, algo selvagem e que remete o imaginário para o jurássico, até encontrar as mágicas Quedas de Águas das Paredes. Foi com esta vista soberba que deixámos Mortágua. Mas há mais beleza, aventuras e surpresas na quarta, e última, etapa deste episódio. Já estamos a caminho.

A não perder: • Centro de Interpretação Mortágua na Batalha do Buçaco;

• Capela/moinho da Nossa Senhora da Ribeira da Marmeleira;

• Santuário da Nossa Senhora de Chão de Calvos;

• Pelourinho de Mortágua;

• Aldeia da Tojeira;

• Miradouro do Cabeço do Senhor do Mundo.

km 238

Penacova: o bom ar com vida

Terra de rios e ribeiras, moinhos e azenhas, bons ares e penedia, história e traição. Bem-vindo a Penacova.

Bem chegados ao quilómetro 238, bem no centro de Portugal, aqui nos perdemos por entre o verde da paisagem, o rio e o ar puro da serra. Não é por acaso que, no início do século XX, este era um local de eleição para pessoas que, atraídas pela qualidade do ar que ali se respirava e pelas paisagens, ali permaneciam longas temporadas, tendo ficado conhecidos como “aristas”.

Hoje, os apaixonados pela natureza podem optar pelo Go Caravaning, que, com as autocaravanas, proporciona liberdade e desejo de evasão sem renunciar ao conforto e à segurança. De uma forma ou de outra, percorrer a Nacional 2 vai ser sempre uma aventura. Mas já não precisa de fazer check-in quando chega a um novo destino.

Paragens obrigatórias na rota

Seguimos até à Praia Fluvial do Reconquinho. Envolta na verdejante paisagem e com uma linda vista sobre Penacova, é um dos locais ideais para usufruir de momentos de lazer e descanso. O caminho é curto, mas que bem soube fazê-lo ao sabor da calmaria, com várias paragens, para apreciar o panorama que teima em surpreender a cada curva.

Do muito que há para ver, há algo que não pode perder: a Livraria do Mondego. Aqui, os gargalos do rio Mondego, formações rochosas dispostas verticalmente, criam uma verdadeira estante de “livros em pedra”, que não só se trata do mais importante monumento geológico do concelho como também é uma das grandes maravilhas do mundo.

Há que preparar a máquina fotográfica ou o smartphone porque, um depois do outro, sucedem-se cenários de rara beleza, como a Barragem da Aguieira, que nos brinda com uma paisagem cinematográfica que exige tempo de contemplação.

Rumo à floresta encantada

Ainda neste troço, a Nacional 2 encaminha-nos para a serra do Buçaco, onde se ergue, imponente, um dos mais românticos e históricos hotéis do mundo: o Palácio do Buçaco. Obra do arquiteto italiano Luigi Manini, e construído para os últimos reis de Portugal, este hotel transporta-nos para um conto de fadas em plena floresta encantada.

Penacova é paisagem, mas também é lazer. É ruralidade, mas também urbanidade. É história que se faz viva, por exemplo, na Igreja Matriz. A paz e a felicidade instalam-se enquanto a percorremos. Ao deixá-la, trazemos o carimbo no passaporte e uma grande vontade de aqui voltar.

Ainda não chegámos a meio do traçado e a Nacional 2 já nos deu tanto. E muito mais há para descobrir. O interior do País é um tesouro que merece ser conhecido, divulgado e desfrutado. No próximo episódio, venha descobrir tudo o que os municípios da Lousã, Vila Nova de Poiares e Góis têm para oferecer. Contamos consigo!